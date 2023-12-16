Гладков заявил о гибели одного из пострадавших при подрыве машины на мине

При подрыве машины на мине умер чиновник из Белгородской области

Один из пострадавших пассажиров машины, которая подорвалась на мине в Белгородской области, умер в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал Гладков.

ЧП, о котором идет речь, произошло 13 декабря в Краснояружском районе. Как рассказывал глава Белгородской области, в районе хутора Высокий на мине подорвалась машина, три человека пострадали.

Одному мужчине частично ампутировали ноги, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, у третьего пострадавшего — сотрясение мозга. Двух доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде, еще одного — в Краснояружскую центральную районную больницу.

Позже Гладков уточнил, что среди пассажиров подорвавшегося на мине автомобиля были чиновники Краснояружской администрации, а именно — замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко.