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Военная операция на Украине ,  
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При подрыве машины на мине умер чиновник из Белгородской области

Гладков заявил о гибели одного из пострадавших при подрыве машины на мине
Сюжет
Военная операция на Украине

Один из пострадавших пассажиров машины, которая подорвалась на мине в Белгородской области, умер в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал Гладков.

Женщина подорвалась на мине в одном из районов Донецка
Общество

ЧП, о котором идет речь, произошло 13 декабря в Краснояружском районе. Как рассказывал глава Белгородской области, в районе хутора Высокий на мине подорвалась машина, три человека пострадали.

Одному мужчине частично ампутировали ноги, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, у третьего пострадавшего — сотрясение мозга. Двух доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде, еще одного — в Краснояружскую центральную районную больницу.

Позже Гладков уточнил, что среди пассажиров подорвавшегося на мине автомобиля были чиновники Краснояружской администрации, а именно — замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко.

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Белгородская область Вячеслав Гладков мины пострадавший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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