В Оренбургской области новый полк с ракетами «Авангард» заступил на боевое дежурство

В Оренбургской области на дежурство заступил новый полк с «Авангардами»

В Оренбургской области заступил на боевое дежурство полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард» в Ясненском ракетном соединении, сообщает Минобороны.

Это событие приурочили ко дню Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который отмечают 17 декабря. «Авангард» как межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковым боевым блоком относится к вооружениям данного вида войск.

«Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск», — отмечается в сообщении.

Первый полк с «Авангардами» заступил на дежурство в Ясненском в 2019 году. Командующий РВСН Сергей Каракаев называл это событие «наиболее значимым» для войск в то время.

Министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении по случаю дня РСВН отметил, что стоящие на вооружении этих войск комплексы позволяют «успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантировать безопасность России и ее союзников», а благодаря профессиональным качествам личного состава РВСН обеспечена «высокая готовность» войск к выполнению поставленных перед ними задач.