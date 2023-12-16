На рынке в Дагестане произошла драка из-за купленного в долг телефона
В Дагестане на городском рынке Хасавюрта произошла драка, пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, сообщает МВД по региону.
По данным ведомства, около года назад 20-летний охранник рынка взял в долг у владельца магазина электроники телефон за 120 тыс. руб., но вовремя не расплатился. Хозяин магазина 15 декабря пришел на рынок за деньгами, однако вернуть долг ему мужчина отказался.
«Между мужчинами произошла драка, в результате которой 38-летний житель Хасавюрта госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами», — сообщили в ведомстве.
Вечером того же дня конфликт продолжился среди работающих на рынке и живущих в Хасавюрте земляков обоих мужчин. «Московский комсомолец — Дагестан» пишет, что для предотвращения массовой драки полицейский выстрелил в воздух. Охранника доставили в отдел полиции для разбирательства.
В начале декабря в московском торговом центре произошла драка с поножовщиной, пострадавших доставили в больницу, сообщила столичная прокуратура. По данным РЕН ТВ, два охранника ТЦ «Калейдоскоп» начали словесную перепалку с сотрудниками барбершопа, которая переросла в драку. Один из охранников использовал в драке нож. По другой версии, охранники подрались с посетителями: нападавший охранник скрылся, второго сотрудника ЧОП задержали.
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