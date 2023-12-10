В московском ТЦ произошла драка с поножовщиной

В ТЦ в Москве произошла драка с поножовщиной с участием охранников

На северо-западе Москвы в торговом центре произошла драка, два человека получили ножевые ранения, сообщила городская прокуратура.

«По предварительным данным, в торговом центре на ул. Сходненская между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого двоим причинены ножевые ранения», — говорится в публикации. В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавших доставили в больницу. Дело находится на контроле Тушинской межрайонной прокуратуры.

По данным РЕН ТВ, два охранника ТЦ «Калейдоскоп» начали словесную перепалку с сотрудниками барбершопа, которая переросла в драку. Один из охранников использовал в драке нож. По другой версии, охранники подрались с посетителями: нападавший охранник скрылся, второго сотрудника ЧОП задержали.

В начале ноября 2023 года подмосковная прокуратура сообщила, что в одной из школ мать шестиклассницы подралась с учительницей математики. Женщину вызвали в школу из-за того, что ученица нагрубила преподавателю.