 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

В московском ТЦ произошла драка с поножовщиной

В ТЦ в Москве произошла драка с поножовщиной с участием охранников

На северо-западе Москвы в торговом центре произошла драка, два человека получили ножевые ранения, сообщила городская прокуратура.

«По предварительным данным, в торговом центре на ул. Сходненская между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого двоим причинены ножевые ранения», — говорится в публикации. В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавших доставили в больницу. Дело находится на контроле Тушинской межрайонной прокуратуры.

По данным РЕН ТВ, два охранника ТЦ «Калейдоскоп» начали словесную перепалку с сотрудниками барбершопа, которая переросла в драку. Один из охранников использовал в драке нож. По другой версии, охранники подрались с посетителями: нападавший охранник скрылся, второго сотрудника ЧОП задержали.

Полиция проверит сообщения о массовой драке в Петербурге
Общество

В начале ноября 2023 года подмосковная прокуратура сообщила, что в одной из школ мать шестиклассницы подралась с учительницей математики. Женщину вызвали в школу из-за того, что ученица нагрубила преподавателю.

Теги
Москва драка торговые центры поножовщина

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
После драки в Петербурге из России выдворят 13 мигрантов
Общество
После массовой драки рабочих на севере Петербурга завели уголовное дело
Общество
Полиция проверит сообщения о массовой драке в Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
В «Зените» сообщили о состоянии игрока, покинувшего площадку на носилках Спорт, 19:24
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 19:17
В московском ТЦ произошла драка с поножовщиной Общество, 19:15
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 19:06
Вашингтон объяснил, почему выступает против мира в Газе Политика, 19:04
В Иране европейского дипломата обвинили в шпионаже в пользу Израиля Политика, 18:59
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 18:57
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Жить на 17% счастливее: как укрепить социальное общение РБК и ЖК SOUL, 18:43
«Сочи» упустил победу на 94-й минуте и остался на последнем месте в РПЛ Спорт, 18:36
«Экономист с бензопилой» Милей вступил в должность президента Аргентины Политика, 18:33
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 18:20
Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе в брянской школе Общество, 18:11
Норвежские биатлонисты выиграли обе эстафеты на этапе Кубка мира Спорт, 18:05
Лавров назвал террористической атакой нападение ХАМАС на Израиль Политика, 18:01