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В Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой

МВД Дагестана: драка школьников со стрельбой произошла из-за переписки
Пистолет, изъятый у одного из участников конфликта
Пистолет, изъятый у одного из участников конфликта (Фото: mvd_dagestan / Telegram)

Ученики одной из школ Махачкалы устроили потасовку со стрельбой. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан в телеграм-канале.

Массовая драка со стрельбой произошла 4 сентября в одном из дворов по улице Абубакарова. На место сразу выехали полицейские, но к моменту их прибытия школьники уже разбежались.

Сотрудники полиции установили, что конфликт возник из-за переписки одного из ребят с сестрой другого. В ходе драки 15-летний житель Шамильского района начал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего его приятелю.

Все участники драки установлены и были доставлены в отдел. С ними и их родителями провели профилактическую беседу. Помимо этого, были составлены 16 административных протоколов.

Телеграм-канал Baza передавал, что в драке у гимназии № 11 участвовало около 50 подростков.

Теги
Дагестан Махачкала школьники массовая драка стрельба
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