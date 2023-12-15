МВД Украины нашло записку с признанием взорвавшего гранаты депутата

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Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин готовился к подрыву гранат на очередном заседании заранее, передает телеканал «Мы — Украина» со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

По словам главы ведомства, дома у Батрина нашли записку с признанием, из которой следует, что он планировал подрыв некоторое время.

Батрин — депутат от президентской партии «Слуга народа», писала «Страна.ua» Он работал в комиссии по законности и правопорядку в Керецковском сельсовете. 15 декабря депутат пришел на заседание Керецковского сельсовета во время заседания и взорвал там три гранаты. В результате пострадали 26 человек (столько же входят в совет). Сам Батрин также пострадал, его пытаются реанимировать медики, уточнили в украинском МВД.

Как сообщает телеканал со ссылкой на МВД, на заседании 15 декабря депутаты обсуждали бюджет села на 2024 год. Во время дискуссии Батрин вышел из зала и вернулся через несколько минут с гранатами.

На кадрах, которые показала украинская полиция, видно, как мужчина заходит в зал заседания, где идет обсуждение. Он стоит несколько секунд, держа руки за спиной, после чего выкрикивает: «Можно я?» и бросает вперед гранаты.

После произошедшего Нацполиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о теракте (ч. 1 ст. 258 УК Украины) и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Портал «Страна.ua» сообщал, что причиной поступка Батрина стало его недовольство решением коллег прибавить зарплату и выплатить премию главе соседнего с Керецками села Кушница. Также его возмутило, что в бюджет Кушницы на 2024 год заложили 100 тыс. гривен (около 240 тыс. руб.) на выплаты главе местного коммунального предприятия, хотя в селе не первый год наблюдаются проблемы с водоснабжением. Жители, по его словам, отказывались обращаться с этим вопросом к старосте, так как тот «три года ничего не делает».