 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над Курской областью

Минобороны: средства ПВО сбили два дрона над территорией Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны сбили над территорией региона около 17:30 мск, отметили в ведомстве. В каком конкретно районе это произошло, в министерстве не уточнили.

Старовойт сообщил о работе ПВО в небе над Курском
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о работе средств ПВО в небе над Курском. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают о попытках атак на их территорию, в том числе об обстрелах и обнаружении дронов. 14 октября Старовойт также писал, что над Курском и Курским районом ПВО сбила 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Теги
Минобороны Курская область Курск беспилотники ПВО
Материалы по теме
Старовойт сообщил о работе ПВО в небе над Курском
Политика
В Курской области поселок и село остались без света после обстрела
Политика
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка и атаке дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 16:09
Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над Курской областью Политика, 18:42
В канцелярии Туска призвали дать уголовную оценку «смоленской комиссии» Политика, 18:40
Сборная «Россия 25» выиграла турнир 3x3 на Кубке «Первого канала» Спорт, 18:32
На Крымском мосту временно перекрыли движение машин Политика, 18:21
Песков ответил на слова Трампа о завершении конфликта на Украине за день Политика, 18:05
Тарасова обвинила Трусову в меркантильности Спорт, 17:54
Старовойт сообщил о работе ПВО в небе над Курском Политика, 17:53
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Binance без рубля и восстановление биткоина. Главные события недели Крипто, 17:51
«Бах-бах-бах»: как в Иркутске столкнулись 15 машин подряд Общество, 17:41
Chainalysis оценила убытки от криптовалютного фишинга в $1 млрд Крипто, 17:37
Коммерческий директор «Циан» — о цифровых сервисах и льготной ипотеке Отрасли, 17:35
Головин назвал текущий сезон лучшим для себя в чемпионате Франции Спорт, 17:33
Экономика ледокола: как идет освоение Северного морского пути Отрасли, 17:32
Новая генерация: как формируется рынок малых атомных электростанци Отрасли, 17:32