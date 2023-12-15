Минобороны: средства ПВО сбили два дрона над территорией Курской области

Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над Курской областью

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны сбили над территорией региона около 17:30 мск, отметили в ведомстве. В каком конкретно районе это произошло, в министерстве не уточнили.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о работе средств ПВО в небе над Курском. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают о попытках атак на их территорию, в том числе об обстрелах и обнаружении дронов. 14 октября Старовойт также писал, что над Курском и Курским районом ПВО сбила 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.