Правительство запретило внеплановые проверки бизнеса в следующем году

Михаил Мишустин (в центре) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«По решению главы государства мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок. Запрет на такие действия не коснется тех объектов, что отнесены к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, а также в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны», — сказал он.

Мораторий хорошо себя зарекомендовал, благодаря нему удалось снизить количество проверок почти в пять раз в сравнении с 2019 годом, отметил Мишустин.

В марте 2022-го правительство ввело запрет на плановые проверки бизнеса до конца года, оставив только эпидемиологический, пожарный и несколько других видов контроля. Внеплановые проверки были разрешены лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и здоровью людей, а также безопасности государства. Кроме того, контроль вне графика разрешался по поручению президента или правительства.

Год спустя Михаил Мишустин подписал постановление, которое отменяет плановые проверки предприятий в течение 8 лет. Исключение составили только объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. Запрет на внеплановые проверки был сохранен лишь до конца года.

В ноябре 2023-го Владимир Путин предложил на совещании с правительством продлить мораторий на внеплановый контроль до конца следующего года для всех предприятий, кроме «объектов высокого риска, чрезвычайно высокого».