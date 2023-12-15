 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Сеул выразил протест России и Китаю из-за пролета военных самолетов

Сеул выразил протест России и Китаю из-за самолетов в опознавательной зоне ПВО
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Минобороны Южной Кореи выразило протест России и Китаю из-за пролета военных самолетов двух стран через установленную Сеулом в одностороннем порядке опознавательную зону ПВО. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

«Сегодня днем директор [департамента] по международной политике Министерства обороны заявил строгий протест военным атташе Китая и России в Республике Корея в связи со вчерашним заходом китайских и российских военных самолетов в опознавательную зону ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что самолеты проследовали через «чувствительные районы», близ границ воздушного пространства страны. Минобороны Южной Кореи призвало принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации, подчеркнув, что это может стать «фактором возникновения напряженности в регионе».

Южная Корея подняла истребители из-за самолетов России и Китая
Политика
Фото:South Korean Defense Ministry / Getty Images

Накануне южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, что Сеул поднимал в воздух истребители из-за появления китайских и российских военных самолетов в опознавательной зоне южнокорейского ПВО над Японским морем.

Как уточнили военные, речь шла о двух китайских и четырех российских самолетах. В комитете отметили, что воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было.

Южная Корея создала опознавательную зону ПВО в 1951 году, в 2013 году она была расширена. Зона выходит за пределы воздушного пространства страны и частично захватывает международное воздушное пространство. В Сеуле настаивают, что пересекающие KADIZ иностранные самолеты должны идентифицировать себя с целью избежать возможных столкновений.

Читайте на РБК Pro
Когда ИИ может навредить: самые частые ошибки
Снять маску босса: как эгоцентризм собственника мешает развитию компании
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл»

В российском МИДе подчеркивали, что все полеты российской авиации в зоне KADIZ осуществляются в соответствии с международным правом. «Упомянутая «опознавательная зона ПВО» не является воздушным пространством Республики Корея, была установлена в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств», — считают в ведомстве.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Южная Корея Китай ПВО Россия протест

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Южная Корея подняла истребители из-за самолетов России и Китая
Политика
Yonhap сообщил о крушении американского истребителя F-16 близ Южной Кореи
Политика
Истребители Су-35 сопроводили самолет Путина до Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
Украинская певица Лобода объяснила решение продолжать петь на русском Общество, 15:52
Найти подход: как идет строительство порта «Лавна» и ж/д-путей к нему Национальные проекты, 15:52
Как укрепить иммунитет — отвечает эпидемиолог из Германии Pro, 15:48
Лавров рассказал о тайных попытках Запада установить контакт с Россией Политика, 15:47
Ракова сообщила о пятикратном увеличении числа операций на позвоночнике Город, 15:46
Когда ИИ может навредить: самые частые ошибки Pro, 15:34
Путин пообещал построить скоростные магистрали до Луганска и Донецка Политика, 15:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Сеул выразил протест России и Китаю из-за пролета военных самолетов Политика, 15:28
Киргизия задумалась о введении английского права Политика, 15:22
Сборная России проведет матч с Сербией в случае согласия ФИФА и УЕФА Спорт, 15:21
Набиуллина сообщила о скором завершении цикла роста ставки Финансы, 15:21
В аэропорту Пулково скончался 71-летний мужчина Общество, 15:15
Трансфер аргентинского футболиста из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался Спорт, 15:12
В Красном море судно попало под ракетный удар и загорелось Политика, 15:11