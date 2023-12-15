Сеул выразил протест России и Китаю из-за пролета военных самолетов

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Минобороны Южной Кореи выразило протест России и Китаю из-за пролета военных самолетов двух стран через установленную Сеулом в одностороннем порядке опознавательную зону ПВО. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

«Сегодня днем директор [департамента] по международной политике Министерства обороны заявил строгий протест военным атташе Китая и России в Республике Корея в связи со вчерашним заходом китайских и российских военных самолетов в опознавательную зону ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что самолеты проследовали через «чувствительные районы», близ границ воздушного пространства страны. Минобороны Южной Кореи призвало принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации, подчеркнув, что это может стать «фактором возникновения напряженности в регионе».

Накануне южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, что Сеул поднимал в воздух истребители из-за появления китайских и российских военных самолетов в опознавательной зоне южнокорейского ПВО над Японским морем.

Как уточнили военные, речь шла о двух китайских и четырех российских самолетах. В комитете отметили, что воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было.

Южная Корея создала опознавательную зону ПВО в 1951 году, в 2013 году она была расширена. Зона выходит за пределы воздушного пространства страны и частично захватывает международное воздушное пространство. В Сеуле настаивают, что пересекающие KADIZ иностранные самолеты должны идентифицировать себя с целью избежать возможных столкновений.

В российском МИДе подчеркивали, что все полеты российской авиации в зоне KADIZ осуществляются в соответствии с международным правом. «Упомянутая «опознавательная зона ПВО» не является воздушным пространством Республики Корея, была установлена в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств», — считают в ведомстве.