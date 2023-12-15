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Политика ,  
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На Украине депутат взорвал гранаты во время сессии сельсовета

В Закарпатье депутат взорвал гранаты во время сессии местного сельсовета

На Украине депутат взорвал гранаты во время сессии сельсовета
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В Закарпатской области депутат взорвал гранаты во время заседания Керецковского сельсовета, в результате чего пострадали 26 человек, сообщили в МВД Украины.

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Медики пытаются реанимировать депутата, который взорвал гранату, уточнили в ведомстве.

На кадрах, которые публикуют украинские СМИ, видно, как депутат зашел в помещение, где проводилось заседание. Там участники встречи активно спорили. Постояв несколько секунд, он стал громко говорить и бросил на пол три гранаты. Они взорвались.

Против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера завели дело
Политика
Ручная граната&nbsp;DM 51A2

В конце ноября в Днепровском районе Киева бывший военный взорвал гранату в гостях у своей знакомой, сообщило городское управление полиции. В результате погиб сам 51-летний бывший военнослужащий и находившаяся в квартире женщина. Еще один человек — брат погибшей — получил ранения, его госпитализировали.

В полиции уточнили, что подорвавший гранату бывший военный был уволен со службы в ВСУ в начале февраля 2023 года. Следователи завели уголовные дела по статьям об убийстве двух людей по неосторожности (ч.2 ст.115 УК) и незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК).

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В начале ноября в селе Чайки в Киевской области при подрыве гранаты погиб Геннадий Частяков, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Взрыв произошел, когда военный показывал родственникам шесть гранат, подаренных коллегой на день рождения. На офицера, подарившего боеприпасы, завели дело по статье о сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Теги
Алексей Браверман, Яна Ломакина
Украина Закарпатская область взрыв гранаты

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