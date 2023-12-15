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Прямая линия Путина ,  
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Кремль раскрыл, когда будут поручения Путина после прямой линии

Песков: Путин остался удовлетворен тем, как прошла прямая линия
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин остался доволен тем, как прошли в этом году прямая линия и пресс-конференция. Об этом сообщил на брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить весьма широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия. Естественно, было желание охватить больше тем, но по понятным соображениям исчерпать все темы просто невозможно», — сказал представитель Кремля.

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Владимир Путин (в центре)

По словам Пескова, еще вчера Путин дал поручения премьер-министру Михаилу Мишустину и администрации президента по «проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия». Сейчас администрация будет работать над составлением списка возможных указаний, который выпустит через «несколько дней», добавил он.

14 декабря Путин провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию. В ходе программы, которая длилась более четырех часов, он рассказал, какие задачи ставит на новый президентский срок, когда будет мир на Украине, раскрыл численность российской группировки войск в зоне спецоперации, а также прокомментировал возможность возобновления работы закрытых аэропортов, курс рубля и рост цен на яйца.

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Теги
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Дмитрий Песков администрация президента правительство России

Пространство выбора

Быстрое заселение

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прямо на сайте РБК
Читать

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