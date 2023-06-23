Суд повторно оштрафовал Дмитрия Быкова за отсутствие маркировки иноагента

Дмитрий Быков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) за отсутствие маркировки статуса иноагента на публикациях. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Быкова оштрафовали на 40 тыс. руб.

В соответствии с законодательством ч. 4 ст. 19.34 КоАП (производство материалов и их распространение иноагентом, в том числе через СМИ и интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента) предусматривает наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В суде уточнили ТАСС, что Дмитрий Быков не указал статус иноагента на видео, которое было размещено на YouTube.

Ранее, в октябре 2022 года, Быкова оштрафовали по аналогичной статье на 10 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иностранного агента в его постах в телеграм-канале.

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Быкова 29 июля 2022 года. Писатель заявил РБК, что не собирается оспаривать это решение. «Ну что за ерунда, оспаривать еще. Только гордость и предубеждение», — сказал он.

Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист, литературный критик и педагог, креативный редактор газеты «Собеседник», член Союза писателей России. Он был активным участником митингов 2011–2012 годов и входил в координационный совет российской оппозиции.

В феврале 2022-го он выступил против спецоперации на Украине. После этого председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила против продажи его книг в магазинах.