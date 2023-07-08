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Два человека погибли при нападении на полицейский участок в Иране

Четверо вооруженных человек напали на полицейский участок на юго-востоке Ирана
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Четверо неизвестных вооруженных человек напали на полицейский участок на юго-востоке Ирана, недалеко от границы с Пакистаном, нападавших убили, также погибли двое полицейских, передает Al Arabiya.

Полицейский участок, на который напали, находится в городе Захедан в провинции Систан и Белуджистан. Нападавшие взорвали ворота полицейского участка гранатами, после чего началась стрельба, рассказал заместитель главы службы безопасности провинции Алиреза Мархамати. В итоге погибли шесть человек — двое иранских полицейских и четверо нападавших.

Ответственность за нападение взяла на себя действующая в этом регионе организация «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая в Иране считается террористической, уточняет Reuters. Свои действия они объяснили местью за гибель протестующих, убитых правоохранительными органами 30 сентября 2022 года, а подвергшийся нападению полицейский участок был «одним из главных виновников бедствия в Кровавую пятницу в Захедане» (по данным правозащитников, в период с 30 сентября по 5 октября от действий органов безопасности погибли 97 человек).

Массовые протесты в Иране начались в сентябре. Поводом стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за «неправильно надетого» хиджаба. Демонстрации продолжались в течение осени и затронули около 80 городов Ирана. В результате беспорядков, по разным оценкам, погибли несколько сотен человек. Совет нацбезопасности Ирана сообщал более чем о 200 смертях, Корпус стражей исламской революции — о 300, правозащитники говорили о 400 с лишним погибших.

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Теги
Иран нападение полицейский участок нападение на полицейских
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