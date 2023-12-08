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Общество ,  
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В Москве на фиолетовой ветке метро человек упал на пути

В Москве остановили движение на фиолетовой ветке метро из-за человека на пути

Движение поездов между станциями «Котельники» и «Жулебино» Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена приостановлено из-за человека на пути, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

От станции «Котельники» до станции «Жулебино» не было движения поездов, в обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами. К 7:53 мск движение полностью восстановили.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

Ранее, 14 ноября, на западе Филевской линии (голубая ветка) московского метро также приостанавливали движение поездов из-за упавшего на пути человека. Поезда не ездили между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Движение восстановили через 20 минут.

Теги
Москва метро Москвы приостановка движения

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