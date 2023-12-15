В Тульской области из-за снега обрушилась крыша предприятия

Фото: chp_donskoy / VK

В Тульской области под тяжестью снега рухнула крыша предприятия в момент, когда в здании находились рабочие, сообщило издание «Тульские новости». По данным издания, речь идет о компании «Гранд А. В.» в Донском.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили РБК, что «в 1:40 поступило сообщение о частичном обрушении кровли» в Центральном микрорайоне города Донского. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

По информации «Тульских новостей», работники во время происшествия находились в раздевалке и, едва услышав грохот, покинули помещение. Предприятие, где обрушилась крыша, занимается производством влажных салфеток и косметических масок.



15 декабря в центральную часть России пришел циклон «Ваня», из-за которого в некоторых регионах за сутки выпало до пятой части месячных осадков. Телеграм-канал Shot сообщал, что в Тульской области из-за снегопада была парализована работа общественного транспорта, поэтому многим пришлось добираться на работу пешком.