 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

В Тульской области из-за снега обрушилась крыша предприятия

Фото: chp_donskoy / VK
Фото: chp_donskoy / VK

В Тульской области под тяжестью снега рухнула крыша предприятия в момент, когда в здании находились рабочие, сообщило издание «Тульские новости». По данным издания, речь идет о компании «Гранд А. В.» в Донском.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили РБК, что «в 1:40 поступило сообщение о частичном обрушении кровли» в Центральном микрорайоне города Донского. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

По информации «Тульских новостей», работники во время происшествия находились в раздевалке и, едва услышав грохот, покинули помещение. Предприятие, где обрушилась крыша, занимается производством влажных салфеток и косметических масок.

Синоптики рассказали, когда «Ваня» принесет в Москву новые сугробы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

15 декабря в центральную часть России пришел циклон «Ваня», из-за которого в некоторых регионах за сутки выпало до пятой части месячных осадков. Телеграм-канал Shot сообщал, что в Тульской области из-за снегопада была парализована работа общественного транспорта, поэтому многим пришлось добираться на работу пешком.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Тульская область обрушение кровли снегопад МЧС новости

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В Тульской области сбили четвертый дрон за день
Политика
В Москву пришел циклон «Ваня». Видео
Общество
Синоптики рассказали, когда «Ваня» принесет в Москву новые сугробы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
МИД Китая заявил, что Пекин ценит позицию Путина Политика, 12:44
Минспорт примет решение по участию в Олимпиаде в интересах спортсменов Спорт, 12:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 12:31
Экс-министр спорта заявил, что МОК будет извиняться перед Россией Спорт, 12:27
В России дефицит ИТ-специалистов. Как самим заблокировать атаку хакеров Pro, 12:22
Amazon протестировала лазерную спутниковую связь в космосе Технологии и медиа, 12:14
На фиолетовой ветке московского метро на пути упал человек Город, 12:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Экс-сенатора Бельгии обвинили в проведении спецопераций по заданию Китая Политика, 12:06
Крыжовников и Золотарев пересняли финал «Слова пацана» Life, 12:02
Шесть футболок Месси с ЧМ в Катаре продали с аукциона за $7,8 млн Спорт, 11:57
Как в России поддерживают несырьевой неэнергетический экспорт РБК+, 11:54
Колледж под ключ: как решить проблему дефицита синих воротничков Отрасли, 11:49
ФСИН сообщила о убытии Навального «за пределы» Владимирской области Политика, 11:49
В Тульской области из-за снега обрушилась крыша предприятия Общество, 11:47