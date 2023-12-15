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Тестовый самолет прилетит в закрытый аэропорт Краснодара из Минвод

Тестовый самолет прилетит в закрытый аэропорт Краснодара из Минеральных Вод
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Авиакомпания «Азимут» выполнит первый тестовый рейс в закрытый аэропорт Краснодара из Минеральных вод, следует из онлайн-расписания на сайте перевозчика.

Планируется, что самолет вылетит из Минвод в 13:00 и приземлится в Краснодаре в 14:15. Обратный рейс запланирован на 15:15, в Минводах борт будет в 16:30.

Аэропорт Краснодара 15 декабря проведет комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщила его пресс-служба, передает ТАСС.

Источник РБК в авиаотрасли заявил, что изначально была заявка именно на рейс из Минеральных Вод, появившуюся ранее информацию о том, что борт полетит из Внуково, он опроверг. Другой источник РБК в авиаотрасли подтвердил, что из Внуково рейс в Краснодар сегодня не запланирован.

Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что «Азимут» проведет тестовый полет в Краснодар из московского аэропорта Внуково. Глава региона допустил, что если полет пройдет успешно, аэропорт откроют.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Три других перевозчика — «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» заявили о готовности снова начать полеты в краснодарский аэропорт в случае возобновления его работы.

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря отметил, что краснодарский аэропорт находится далеко от зоны боевых действий на Украине. По его словам, Минобороны постоянно анализирует возможность возобновления полетов в закрытые аэропорты. Главным критерием в этом вопросе президент назвал обеспечение безопасности пассажиров.

После начала военной операции на Украине в центральной части и на юге России были закрыты несколько аэропортов. На сегодняшний день не обслуживают рейсы 11 воздушных гаваней — в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Симферополе, Липецке, Ростове-на-Дону и Элисте.

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