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Экономика ,  
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Авиакомпании рассказали, полетят ли в Краснодар, если откроют аэропорт

Компании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» сообщили, что готовы летать в Краснодар
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В случае открытия аэропорта Краснодара «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» готовы возобновить туда рейсы, сообщили РБК в пресс-службах авиакомпаний.

«Аэрофлот» на первом этапе готов выполнять до четырех ежедневных рейсов из Москвы в Краснодар в случае положительного решения об открытии аэропорта», — рассказали в «Аэрофлоте».

В «Победе» уточнили, что перевозчик планирует возобновить полеты после новогодних праздников. В пресс-службе «России» подчеркнули готовность компании вернуть рейсы на Кубань в случае отмены действующих в краснодарском аэропорту ограничений.

Ранее в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что региональный аэропорт могут открыть после 15 декабря. В пресс-службе администрации края подтвердили РБК, что на этот день запланирован тестовый рейс. Его выполнит авиакомпания «Азимут» из московского аэропорта Внуково.

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Фото:Николай Хижняк / ТАСС

После начала военной операции России на Украине были закрыты несколько аэропортов на юге и в центральной части страны. На сегодняшний день не функционируют 11 воздушных гаваней: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Симферополе, Липецке, Ростове-на-Дону и Элисте. В ноябре источники РБК в авиационной отрасли сообщали, что кроме Краснодара рассматривается возможность скорого открытия аэропорта Элисты.

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Теги
Аэрофлот авиакомпания Победа Краснодар новости

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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