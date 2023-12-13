Авиакомпании рассказали, полетят ли в Краснодар, если откроют аэропорт
В случае открытия аэропорта Краснодара «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» готовы возобновить туда рейсы, сообщили РБК в пресс-службах авиакомпаний.
«Аэрофлот» на первом этапе готов выполнять до четырех ежедневных рейсов из Москвы в Краснодар в случае положительного решения об открытии аэропорта», — рассказали в «Аэрофлоте».
В «Победе» уточнили, что перевозчик планирует возобновить полеты после новогодних праздников. В пресс-службе «России» подчеркнули готовность компании вернуть рейсы на Кубань в случае отмены действующих в краснодарском аэропорту ограничений.
Ранее в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что региональный аэропорт могут открыть после 15 декабря. В пресс-службе администрации края подтвердили РБК, что на этот день запланирован тестовый рейс. Его выполнит авиакомпания «Азимут» из московского аэропорта Внуково.
После начала военной операции России на Украине были закрыты несколько аэропортов на юге и в центральной части страны. На сегодняшний день не функционируют 11 воздушных гаваней: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Симферополе, Липецке, Ростове-на-Дону и Элисте. В ноябре источники РБК в авиационной отрасли сообщали, что кроме Краснодара рассматривается возможность скорого открытия аэропорта Элисты.
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