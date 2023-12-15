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«Аэрофлот» возобновит полеты во вьетнамский Хошимин

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы во вьетнамский Хошимин
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы из московского аэропорта Шереметьево во вьетнамский город Хошимин с 31 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты из Москвы в Хошимин будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. В обратном направлении вылеты будут также два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Хошимин — важный экономический, транспортный и туристический центр Вьетнама, который ежегодно посещают миллионы иностранных туристов, отметили в «Аэрофлоте». Из Хошимина можно легко добраться до популярных пляжных курортов: Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок, добавили в компании.

«Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг
Общество
Фото:Anthony Kwan / Getty Images

«Аэрофлот» приостановил выполнение регулярных рейсов в Хошимин, а также вьетнамский Ханой весной 2020 года из-за коронавирусных ограничений.

С 27 декабря 2023 года «Аэрофлот» начнет выполнять прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево на китайский курортный остров Хайнань. Самолеты будут летать из Москвы в Санью (город на юге острова) раз в неделю, по средам. В будущем компания планирует ввести второй еженедельный перелет — по воскресеньям.

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Пространство выбора

Быстрое заселение

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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