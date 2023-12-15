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Город ,  
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Дептранс Москвы дал совет водителям после выпавшего снегопада

Дептранс Москвы порекомендовал отказаться от поездок на машине из-за снегопада
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Дептранс Москвы из-за снегопада порекомендовал отказаться от поездок на автомобиле в пользу общественного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

«В Москве идет сильный снегопад — для поездок по городу используйте метро, МЦК и МЦД. В течение дня по возможности просим отказаться от поездок на личном автомобиле. Городской транспорт (метро, МЦК, МЦД) работает штатно», — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что на данный момент основные затруднения движения наблюдаются в районах Варшавского и Киевского шоссе. Во второй половине дня пробки ожидаются в центре города, на Садовом кольце, ТТК и магистралях, ведущих в область. «Из-за сложных погодных условий и незначительных ДТП в разных районах города расписание движения наземного транспорта может быть скорректировано», — предупредили в департаменте.

Кроме того, автомобилистов попросили не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров, а водителей большегрузов — не перегружать машины и использовать зимнюю резину.

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Теги
ЦОДД Москва департамент транспорта снегопад в Москве

Пространство выбора

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Читать

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