NASA в третий раз перенесло отстыковку грузового корабля Cargo Dragon от МКС

NASA в третий раз перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС

Фото: David McNew / Getty Images

Отстыковка космического корабля Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 18 декабря (по московскому времени), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Первоначально отстыковка должна была состояться 14 декабря, однако из-за непогоды ее перенесли уже в третий раз. Теперь планируется, что Cargo Dragon расстыкуется с МКС 17 декабря в 17:05 по времени Восточного побережья США (1:05 мск 18 декабря) и приводнится в Атлантическом океане возле побережья Флориды.

Корабль должен доставить на Землю биологические образцы для анализа, с их помощью специалисты изучат влияние микрогравитации на разнообразные клетки и организмы. Астронавты Жасмин Могбели из NASA и Сатоси Фурукава из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) также загрузят в Cargo Dragon мусор с МКС.

Cargo Dragon — многоразовый грузовой космический корабль производства американской компании SpaceX. В последний раз он пристыковался к МКС 11 ноября, доставив на станцию примерно 3 т продовольствия, а также оборудование и материалы для научных экспериментов, в том числе лазерные приборы и оборудование для изучения атмосферных гравитационных волн.