NASA в третий раз перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС
Отстыковка космического корабля Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 18 декабря (по московскому времени), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Первоначально отстыковка должна была состояться 14 декабря, однако из-за непогоды ее перенесли уже в третий раз. Теперь планируется, что Cargo Dragon расстыкуется с МКС 17 декабря в 17:05 по времени Восточного побережья США (1:05 мск 18 декабря) и приводнится в Атлантическом океане возле побережья Флориды.
Корабль должен доставить на Землю биологические образцы для анализа, с их помощью специалисты изучат влияние микрогравитации на разнообразные клетки и организмы. Астронавты Жасмин Могбели из NASA и Сатоси Фурукава из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) также загрузят в Cargo Dragon мусор с МКС.
Cargo Dragon — многоразовый грузовой космический корабль производства американской компании SpaceX. В последний раз он пристыковался к МКС 11 ноября, доставив на станцию примерно 3 т продовольствия, а также оборудование и материалы для научных экспериментов, в том числе лазерные приборы и оборудование для изучения атмосферных гравитационных волн.
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