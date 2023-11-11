Грузовой корабль SpaceX пристыковался к МКС

Фото: NASA

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции, сообщает SpaceX в соцсети X.

«Стыковка подтверждена — Dragon прибыл на МКС», — говорится в сообщении компании.

В Национальном аэрокосмическом управлении США (NASA) тоже подтвердили в X, что корабль пристыковался к МКС, доставив материалы и оборудование для проведения исследований, включая лазерные приборы и приборы для изучения атмосферных гравитационных волн.

Атмосферные гравитационные волны, или внутренние гравитационные волны, — колебания воздушных масс и их последующее распространение по атмосфере, возникающие благодаря силе тяжести.

Запуск Cargo Dragon на ракете Falcon 9 произошел 9 ноября в 20:28 по местному времени со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Корабль должен был доставить на МКС груз весом 6,5 тыс. фунтов (около 3 т).