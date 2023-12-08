На центральной улице Нижнего Новгорода загорелось кафе
В центре Нижнего Новгорода загорелось кафе, сообщили в пресс-службе главка областного МЧС.
«В 16:14 мск поступило сообщение о пожаре в кафе на ул. Большой Покровской, дом 46. Происходит эвакуация посетителей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на четвертом этаже здания горит крыша, к настоящему времени эвакуированы 50 человек. Эвакуация продолжается.
Мэр города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram, что выехал на место происшествия, добавив, что «электроэнергию отключили, а «людей эвакуировали».
Как сообщает ТАСС, на месте происшествия присутствует сильное задымление, туда прибыли несколько пожарных расчетов. Пожар уже затронул два здания.
Большая Покровская — популярная туристическая улица в Нижнем Новгороде, которая начинается у нижегородского кремля.