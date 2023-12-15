Около 70 тыс. жителей Приморья останутся без воды из-за прорыва трубы
В городе Артем в Приморском крае прорвало трубопровод, из-за чего почти во всем городе отключат воду, сообщила пресс-служба администрации Артемовского городского округа в телеграм-канале.
«Управление жизнеобеспечения сообщает о порыве трубопровода 1200 мм. От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем, от поселка Штыково до территориального управления «Угловое». Работает Примводоканал», — говорится в сообщении.
В региональной прокуратуре отметили, что отключение воды коснется 69 тыс. жителей, более чем 900 многоквартирных домов и 5 тыс. частных домовладений.
«По поручению прокурора города на место направлена аварийная служба, которая в ближайшее время приступит к устранению аварии. <...>На период проведения ремонтно-восстановительных работ в ближайшее время будет прекращено водоснабжение жителей городского округа», — добавили в ведомстве.
4 декабря в районе Купчино в Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой, пострадали два человека. ПФострадавших мужчин с ожогами ног доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Джанелидзе. Как сообщили РБК в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на улице Пражской у дома № 44 был выявлен «ненадежный участок теплопровода». На время проведения ремонтных работ движение автомобилей на данном участке было ограничено.
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