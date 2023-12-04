На юге Петербурга прорвало трубу с горячей водой, пострадали два человека

В Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой пострадали два человека

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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой, пострадали два человека, сообщают «Фонтанка» и «Петербургский дневник».

Авария произошла в районе Купчино. Двоих пострадавших мужчин с ожогами ног доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Джанелидзе.

Как сообщили РБК в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на улице Пражской у дома № 44 был выявлен «ненадежный участок теплопровода». Сотрудники предприятия оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта.

«В настоящий момент завершен процесс откачки теплоносителя с проезжей части. На время проведения первичных работ по ликвидации дефекта движение для транспортных средств по данному участку будет ограничено», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что у припаркованных рядом с местом происшествия автомобилей нет видимых признаков повреждений. Отопление и горячую воду в близлежащие здания подают за счет перевода на другую тепломагистраль.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.