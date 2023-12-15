Россельхознадзор назвал причину отравления строителей на Камчатке

Строители аэропорта на Камчатке, которые ранее отравились в столовой на территории стройки, ели блюда с мясом неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба приморского управления Россельхознадзора по итогам расследования.

По данным ведомства, организацией питания работников стройки занималась компания «Сангин» из Камчатского края, которая не имела регистрации во ФГИС ВетИС «Цербер» (Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии). Компания это сделала после отравления рабочих. «Соответственно, предприятие использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения», — заявили в управлении Россельхознадзора.

В ходе расследования было выяснено, что для приготовления лагмана, которым кормили рабочих, использовался отруб бескостный «Голяшка из мяса мраморной говядины». «Ветеринарных сопроводительных документов на это мясо в адрес ООО «Сангин» не оформлялось, соответственно, невозможно установить, использовалась ли эта мраморная говядина для приготовления лагмана или блюдо было приготовлено из другого мяса. <...> Невозможно подтвердить его прослеживаемость, а значит — качество и безопасность», — заключили в ведомстве.

5 декабря рабочие со стройки нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке попали в больницу с признаками пищевого отравления. Пострадал 41 человек. Перед этим рабочие поужинали в столовой общежития, расположенной на территории строящегося объекта. Минздрав Камчатского края сообщил, что у пострадавших выявили гастроэнтерит. Глава ведомства Олег Мельников уточнил, что угрозы жизни рабочих нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).