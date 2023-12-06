На стройке терминала аэропорта на Камчатке массово отравились рабочие
Более 40 человек, работающих на стройке нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке, госпитализированы с симптомами пищевого отравления, прокуратура начала проверку по этому поводу, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в телеграм-канале.
«По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», — сказано в сообщении.
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