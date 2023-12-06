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Общество ,  
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На стройке терминала аэропорта на Камчатке массово отравились рабочие

Более 40 человек рабочих отравились на стройке терминала аэропорта на Камчатке

Более 40 человек, работающих на стройке нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке, госпитализированы с симптомами пищевого отравления, прокуратура начала проверку по этому поводу, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в телеграм-канале.

«По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», — сказано в сообщении.

Материал дополняется

Теги
Камчатка массовое отравление стройка рабочие прокурорская проверка

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