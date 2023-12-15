Омбудсмен пообещала проверить информацию о плохом самочувствии Горинова

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова пообещала проверить информацию об ухудшении состояния здоровья бывшего муниципального депутата Москвы Алексея Горинова. Об этом она сообщила в ответ на запрос Forbes.

«Информация <...> принята к сведению и будет проверена», — заявила Романова.

Об ухудшении самочувствия Горинова стало известно в начале декабря. Тогда же группа медиков написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором сообщила о состоянии экс-депутата: «У осужденного имеются признаки острого бронхита — высокая температура, озноб, ему тяжело дышать и говорить, а цвет кожных покровов адвокат описывает как синий. Все это — признаки острой дыхательной недостаточности, а также тяжелого течения инфекционного процесса».

Авторы письма заявили, что Горинову необходима госпитализация, так как «никаких лечебных и диагностических мероприятий сотрудники медицинских учреждений ФСИН не проводили». Документ подписали более 300 врачей.

РБК направил запрос в аппарат омбудсмена Владимирской области.

Алексею Горинову 62 года. Он является бывшим муниципальным депутатом Красносельского района Москвы. В июле 2022 года его приговорили к семи годам колонии по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о вооруженных силах, с использованием служебного положения группой лиц).

По данным следствия, Горинов во время заседания совета депутатов Красносельского округа неправильно назвал специальную военную операцию, без ссылки на официальные источники озвучил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания. Политик свою вину не признал. По его словам, он высказывал лишь личное мнение.

Горинов отбывает наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области.