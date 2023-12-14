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Стрельба в школе в Казани ,  
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Прокуратура попросила взыскать с Галявиева еще ₽1,4 млн ущерба

Прокуратура попросила взыскать со стрелявшего в школе в Казани ₽1,4 млн ущерба
Сюжет
Стрельба в школе в Казани
Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Прокуратура Татарстана потребовала взыскать с осужденного за стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева 1,4 млн руб. в качестве компенсации ущерба, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Иск с требованием о компенсации был подан в конце сентября, пишет «Татар-информ» со ссылкой на картотеку суда. Третьими лицами по делу выступают казанская гимназия № 175, исполком Казани и «Татинвестгражданпроект».

Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года. В результате погибли семь школьников, учительница и еще одна женщина, а 23 человека получили ранения. Также он установил и взорвал на первом этаже школы самодельную бомбу, повредив часть помещений. Пострадавшими по делу были признаны 600 человек. Сам Галявиев признал вину.

Пожизненный приговор казанскому стрелку Галявиеву вступил в силу
Общество
Ильназ Галявиев (слева)

В апреле 2023-го года верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному заключению и назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб. Его также обязали выплатить потерпевшим 22 млн руб. компенсации. В августе приговор вступил в силу.

Галявиев отбывает наказание в ИК № 6 в Оренбургской области, также известной как «Черный дельфин».

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Теги
Казань стрельба в школе компенсация иски

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