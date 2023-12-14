Трем эвакуированным палестинским подросткам вручили российские паспорта

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В Санкт-Петербурге палестинским юноше и двум девушкам, эвакуированным с семьями, вручили российские паспорта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Подростков с родственниками эвакуировали «с территории Палестины» спецбортом МЧС в конце ноября, сказано в сообщении. Паспорта им вручили как лицам, достигшим возраста 14 лет.

Право получить гражданство России в упрощенном порядке члены семьи имеют в соответствии со ст. 12 и ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации», уточнили в пресс-службе.

Ст. 12 «О гражданстве Российской Федерации» гласит, что оно приобретается: по рождению;

в результате приема в гражданство;

в результате признания гражданином России;

в результате выбора гражданства России при изменении государственной границы;

в соответствии с международным договором. В ст. 14 того же закона изложен порядок приема в гражданство России. Паспорт обязаны иметь все граждане России, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории страны.

Россиян из сектора Газа вывозят спецбортами МЧС, которые дежурят в Каире. Люди пересекают границу эксклава с Египтом через КПП «Рафах». По информации МЧС, к 10 декабря из региона эвакуировали 1051 человека , из которых 473 — дети.

В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что заявки на эвакуацию из Газы российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники.