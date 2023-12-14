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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Трем эвакуированным палестинским подросткам вручили российские паспорта

МВД: трем эвакуированным из Палестины подросткам вручили российские паспорта
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Палестино-израильский конфликт

Трем эвакуированным палестинским подросткам вручили российские паспорта
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В Санкт-Петербурге палестинским юноше и двум девушкам, эвакуированным с семьями, вручили российские паспорта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Подростков с родственниками эвакуировали «с территории Палестины» спецбортом МЧС в конце ноября, сказано в сообщении. Паспорта им вручили как лицам, достигшим возраста 14 лет.

Право получить гражданство России в упрощенном порядке члены семьи имеют в соответствии со ст. 12 и ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации», уточнили в пресс-службе.

Ст. 12 «О гражданстве Российской Федерации» гласит, что оно приобретается:

  • по рождению;
  • в результате приема в гражданство;
  • в результате признания гражданином России;
  • в результате выбора гражданства России при изменении государственной границы;
  • в соответствии с международным договором.

В ст. 14 того же закона изложен порядок приема в гражданство России.

Паспорт обязаны иметь все граждане России, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории страны.

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В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что заявки на эвакуацию из Газы российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники.

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Теги
МВД Палестина эвакуация российское гражданство
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