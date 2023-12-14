Трем эвакуированным палестинским подросткам вручили российские паспорта
В Санкт-Петербурге палестинским юноше и двум девушкам, эвакуированным с семьями, вручили российские паспорта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Подростков с родственниками эвакуировали «с территории Палестины» спецбортом МЧС в конце ноября, сказано в сообщении. Паспорта им вручили как лицам, достигшим возраста 14 лет.
Право получить гражданство России в упрощенном порядке члены семьи имеют в соответствии со ст. 12 и ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации», уточнили в пресс-службе.
Ст. 12 «О гражданстве Российской Федерации» гласит, что оно приобретается:
- по рождению;
- в результате приема в гражданство;
- в результате признания гражданином России;
- в результате выбора гражданства России при изменении государственной границы;
- в соответствии с международным договором.
В ст. 14 того же закона изложен порядок приема в гражданство России.
Паспорт обязаны иметь все граждане России, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории страны.
эвакуировали 1051 человека, из которых 473 — дети.
В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что заявки на эвакуацию из Газы российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники.