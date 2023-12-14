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В Москве на женщину с ребенком упала оконная рама с двадцатого этажа

В Москве завели дело после падения рамы с двадцатого этажа на женщину с ребенком
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК) после падения оконной рамы на женщину и ребенка в коляске на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Часть 1 ст. 238 УК предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Происшествие случилось 30 ноября у многоквартирного дома по улице Герасима Курина. На женщину 1993 года рождения и ее ребенка 2022 года рождения с высоты 20-го этажа упала оконная рама. Женщина и младенец получили травмы, угрозы их жизням нет, отметили в ведомстве.

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Кадры с места событий показал телеграм-канал Baza. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как массивный объект падает на женщину в момент, когда она склоняется над коляской. По данным канала, рама упала на мать и годовалую девочку с высоты 21-го этажа.

Об этом же пишет «112»: по его информации, рама упала на женщину с дочерью вместе со стеклом, когда они выходили из подъезда. Обоих, по его сведениям, госпитализировали. На фотографии, которую показал канал, видно, что у девочки повреждены рука и щека.

В ноябре в Новокузнецке Кемеровской области на женщину упала вывеска магазина «Спортмастер», сорванная ураганным ветром с торгового центра. Как рассказали в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса, 59-летнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. СК начал доследственную проверку — также по ч. 1 ст. 238.

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Теги
Москва окна уголовное дело пострадавшие младенец

Пространство выбора

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Все кварталы ПИК

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Читать

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