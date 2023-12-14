Нарышкин обвинил ЦРУ в создании виртуальной «Российской республики»
Центральное разведывательное управление США готовит создание за рубежом якобы легитимной «Российской республики» с некой «временной администрацией». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
«Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства», — сказал глава спецслужбы на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ
По словам Нарышкина, страны Запада в преддверии президентских выборов делают упор «на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России».
Голосование на президентских выборах пройдет в России в период с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил о планах баллотироваться на новый срок.
Президент США Джо Байден в феврале 2022 года, перед началом Россией военной операции на Украине, подчеркивал, что Соединенные Штаты и НАТО не угрожают России и не хотят дестабилизации обстановки в стране. Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в попытках вмешательства во внутренние дела России.
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