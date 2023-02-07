В МИД обвинили США в подрывной деятельности и пригрозили высылками

В посольство США направили ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, сообщил собеседник госагентств, не уточняя суть претензий.

Вид на здание посольства США (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники, близкие к МИДу.

«Американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», — заявил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, американских дипломатов предостерегли от ведения «подрывной работы» с вербовкой «агентов влияния», которых подстрекали «к антигосударственным выступлениям». Конкретных примеров такой работы собеседник агентства не привел, однако подчеркнул, что все причастные к такой деятельности будут высылаться из страны вне зависимости от занимаемых постов.

РБК направил запрос в посольство США в России, а также обратился за комментарием в Департамент информации и печати МИД России.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 2 февраля заявил, что Соединенные Штаты пытаются обойти запрет на наем граждан России и третьих стран в американское посольство в Москве, введенный в 2021 году. «Сегодня очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются, они пытаются обойти их», — утверждает посол.