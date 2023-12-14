Путин призвал «приводить в чувства» микрофинансовые организации

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Микрофинансовые организации необходимо приводить в чувства, если они допускают злоупотребления при ведении деятельности, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. Ее транслировал РБК.

Президент сообщил, что увидел на экране вопрос «Когда будут ликвидированы микрофинансовые организации».

«А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что, если они злоупотребляют доверием людей или еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувства нужно. Вот это правда», — сказал он в рамках совмещенной пресс-конференции и прямой линии. Президент пообещал обратить внимание властей на работу этих организаций.

По оценке СРО «МиР», крупнейшего объединения на рынке МФО (данные есть у РБК), в России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами. За год клиентская база микрофинансистов увеличилась на 3,1 млн заемщиков, или на 21,9%.

По итогам третьего квартала 2023 года общий объем микрозаймов в России достиг 348,1 млрд руб., что на 18,2% больше аналогичного периода прошлого года, писали «Известия» со ссылкой на СРО «МиР». Общее число клиентов микрофинансовых организаций к середине ноября достигло 19,9 млн человек — на 2,7 млн больше, чем за аналогичный период 2022-го. Ассоциация объясняла такую динамику переходом банковских клиентов в сегмент микрофинансов.

Согласно данным из баз Центробанка, в России по состоянию на 13 декабря 2023 года действовало чуть более 1 тыс. микрофинансовых организаций.