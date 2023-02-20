Число заемщиков МФО за кризисный год выросло более чем на 3 млн человек

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Глава Минобороны ФРГ назвал предстоящие недели решающими для Украины Политика, 07:50
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 07:42
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок Pro, 07:30
Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP после первого титула в сезоне Спорт, 07:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Число заемщиков МФО за кризисный год выросло более чем на 3 млн человек Финансы, 07:00
Банки попросят Роскомнадзор не запрещать оказание услуг через Telegram Финансы, 06:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Госдуме сообщили о налаженном взаимодействии с ЧВК «Вагнер» Политика, 06:54
Жителя Приморья обвинили в хулиганстве за имитацию стрельбы по мемориалу Общество, 06:23
Бастрыкин сообщил о 5 тыс. жителях, погибших в Донбассе с 2014 года Политика, 06:10
Немецкий институт сообщил о потере ФРГ €100 млрд из-за спецоперации Политика, 05:59
В Бразилии 36 человек погибли в результате проливных дождей Общество, 05:52
Япония запросила заседание Совбеза ООН после ракетного пуска КНДР Политика, 05:26
Польша потребовала от НАТО гарантий для «пост-военной» Украины Политика, 05:15
Финансы ,  
0 

Число заемщиков МФО за кризисный год выросло более чем на 3 млн человек

По итогам прошлого года займы от микрофинансовых компаний были у более чем 17 млн россиян (+3,1 млн к концу 2021 года). Но рост клиентской базы был меньше, чем годом ранее. Перспективы 2023 года участники рынка оценивают сдержанно
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами, следует из расчетов СРО «МиР» — крупнейшего объединения на рынке МФО (данные есть у РБК). За кризисный год клиентская база микрофинансистов увеличилась на 3,1 млн заемщиков, или на 21,9%. Темпы прироста показателя оказались выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5%), но уступили результатам 2021-го, когда база заемщиков МФО увеличилась на 47,3%, или на 4,6 млн человек.

Данные СРО «МиР» основаны на отчетности 388 микрофинансовых организаций, которые входят в организацию. На них приходится 80% активов всех российских МФО. Объединение предоставило информацию только о совокупной базе клиентов, в которую помимо физлиц входят юрлица и индивидуальные предприниматели. Но на 1 июля 2022 года доля компаний и ИП составляла всего 0,13% от общего числа активных заемщиков (статистика есть у РБК).

Что о спросе на займы говорят микрофинансисты

Опрошенные РБК участники рынка отмечают, что в прошлом году на фоне кризиса МФО поменяли подходы к оценке потенциальных клиентов и сократили аппетит к риску — это дало эффект на клиентскую базу.

  • Крупные игроки сделали ставку на работу с повторными клиентами, существенно ужесточили скоринговые модели, снизили уровень одобрения, говорит гендиректор компании MoneyMan (группа IDF Eurasia) Сергей Весовщук: «Мы наблюдаем повышенный спрос на микрозаймы, но одобрение получает только каждая десятая заявка».
  • «Компании снижают лимит одобряемых сумм и сроки займов, рост происходит в основном за счет увеличения одобренных лимитов преимущественно качественным повторным клиентам», — соглашается гендиректор Creditter Игорь Смирнов. Но, по его словам, спрос на займы в прошлом году тоже не был взрывным. «В связи с неопределенностью в экономике люди в целом стараются не брать заемные средства без острой необходимости», — резюмирует Смирнов.
  • Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров тоже отмечает, что спрос на заемные средства падает. «В первом квартале 2022 года мы получили порядка 4 млн заявок, а в четвертом квартале — чуть более 3 млн», — приводит он пример.

В целом 2022 год оказался для рынка микрофинансирования менее успешным, чем предыдущий. Совокупный портфель по итогам четвертого квартала достиг 294,5 млрд руб. В годовом выражении рост составил 12,3 против 41,8% (до 262,3 млрд руб.) в 2021 году. Объем займов, одобренных в прошлом году физлицам, СРО «МиР» оценивает в 608 млрд руб. Год к году выдачи выросли на 28,7%. Тем не менее в 2021 году относительный прирост выдач был гораздо существеннее — 76,6%.

В четвертом квартале объем предоставленных займов упал по сравнению с третьим на 8,8%, до 166 млрд руб. Это нетипично для российского рынка: перед новогодними праздниками банки и МФО обычно наращивают выдачи.

Читайте на РБК Pro
Шесть неприятных симптомов постковида и как с ними справиться
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере

Перспективы 2023 года

Факторы, повлиявшие на замедление темпов роста рынка в 2022 году, — это военная операция России на Украине, мобилизационные каникулы, новый формат взаимодействия с бюро кредитных историй, подготовка участников рынка к законодательным ограничениям 2023 года, перечисляет гендиректор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов. «Все они сохраняют свою актуальность и в новом году», — уверен он.

С 1 января 2023 года в России начали действовать новые правила выдачи необеспеченных кредитов и займов: ЦБ ввел лимиты для банков и микрофинансовых компаний по объему ссуд, которые можно оформлять слишком закредитованным заемщикам — тем, кто отдает на платежи по долгам свыше 80% ежемесячного дохода (ПДН выше 80%). Для МФО лимит установлен на уровне 35%. Для сравнения: во втором квартале 2022 года доля таких займов в выдачах составила 41,3%, сообщал Банк России (.pdf). Кроме того, с 1 июля 2023 года снизится максимально допустимая ставка по займам — с текущих 1 до 0,8% в день, что соответствует 292% годовых.

«В дальнейшем темпы роста не будут высокими. И в целом сохранится прежняя динамика: спрос будет сопровождаться снижением уровня одобрения. При этом в условиях снижения темпов роста портфеля он станет более качественным», — оценивает перспективы рынка директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

Выдачи займов уже начали снижаться в связи с введением макропруденциальных лимитов, подтверждает Смирнов. Он считает, что в 2023 году компании могут ввести в свои продуктовые линейки «совсем небольшие займы» или, наоборот, усилят предложение среднесрочных займов (IL, Installment), хотя в обоих сценариях на принятие решения о выдаче займа будет сильно влиять закредитованность клиента.

Клейменов считает, что вырастет как раз доля среднесрочных ссуд. Это займы с меньшим коэффициентом риска для заемщика: более высокая сумма, которая даст увеличение портфеля в деньгах, и более долгий срок нахождения в портфеле отразятся в сокращении клиентской базы, поясняет гендиректор группы Eqvanta. По его прогнозу, за счет этого выдачи займов в 2023 году могут прибавить 10–15%.

Рынок МФО продолжит расти на 12–13% год к году как по портфелю, так и по выдачам, оценивает коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов: «В этот показатель мы уже закладываем регуляторное давление и адаптацию рынка к происходящему вокруг».

МФО «привыкли к ежегодному росту спроса на 30–40%», но потребительское поведение в кризис изменилось, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он предполагает, что 2023 год будет сложным для большинства компаний. «Если к регуляторным ограничениям наиболее технологичные игроки подходят подготовленными, то ограничения на стороне спроса окажут давление на динамику портфеля и выдачи», — резюмирует аналитик.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
МФО займы
Материалы по теме
Россияне перестали платить почти по 7 млн микрозаймов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter