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Прямая линия Путина ,  
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Путин заявил, что программы развития здравоохранения пока недостаточно

Путин: существующей программы развития первичного здравоохранения недостаточно
Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Существующей программы модернизации первичного звена здравоохранения пока «недостаточно», и она будет продлена. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на прямой линии.

«У нас существует же программа оздоровления первичного звена здравоохранения. Средства направляются туда очень солидные. Одних автомашин там, по-моему, 14 тыс. передали. Но строятся ФАПы, обновляются. Наверное, этого недостаточно. И, кстати говоря, мы обязательно продлим, это тоже будет частью будущей президентской программы — продление программы первичного звена здравоохранения», — сказал президент на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

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Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

Программу модернизации первичного звена здравоохранения запустили в России 1 января 2021 года. Изначально ее реализация в регионах должна была стартовать 1 июля 2020-го, однако власти отложили запуск мероприятий на полгода из-за пандемии.

Программа реализуется по поручению Путина. В августе 2019 года он потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению. В послании Федеральному собранию от 2020 года Путин также потребовал сосредоточиться на первичном звене здравоохранения, так как за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.

В части модернизации процедур оказания первичной медико-санитарной помощи программа предусматривает повышение ее доступности за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, автотранспортных средств для доставки медиков до пациентов и пациентов до медицинских учреждений.

На реализацию программы из региональных бюджетов планировали выделять по 90 млрд руб. ежегодно в период с 2021 по 2023 год, из федерального — в общей сложности 500 млрд руб.

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Голосование на выборах президента пройдет в России с 15 по 17 марта. Путин уже объявил о планах баллотироваться на новый срок.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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