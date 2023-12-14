Путин рассказал об идее открыть российский госпиталь в секторе Газа

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Россия собиралась открыть свой госпиталь в секторе Газа, но Израиль пока не поддерживает эту идею, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет трансляцию.

«Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия», — сказал Путин.

В то же время Россия по просьбе Израиля увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа, рассказал президент. Он подчеркнул, что для окончания конфликта в регионе нужно оказывать активную гуманитарную поддержку и сохранить жизни людей.

С начала войны Израиля с ХАМАС Россия 15 раз отправляла в сектор Газа гуманитарную помощь. Спецрейсами российского МЧС в регион доставили в общей сложности 350 т гуманитарного груза. В помощь входят продукты, средства личной гигиены, матрасы, одеяла и медикаменты.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Помимо России гуманитарные грузы для жителей палестинского региона направляли Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства.