Путин рассказал об условиях для улучшения отношений с США

Владимир Путин (в центре) (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

США должны научиться уважать других для того, чтобы Россия восстановила с ними отношения, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет трансляцию.

«Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы», — сказал президент, отвечая на вопрос о сроках нормализации отношений между двумя странами.

По словам Путина, пока таких условий нет, но Москва готова к восстановлению прежнего уровня двустороннего диалога. Он также отметил, что Вашингтону мешает имперская политика, которая продиктована американским «общественным сознанием».

В отношениях Москвы и Вашингтона произошло резкое ухудшение после начала российской военной операции. В ответ на нее США и другие западные страны ввели санкции вдобавок к тем, что действовали с момента присоединения Крыма в 2014 году. Кроме того, Вашингтон поставляет вооружение и военную технику Украине, что неоднократно вызывало недовольство Москвы. 12 декабря президент США Джо Байден одобрил передачу Киеву 53-го с 2021 года транша военной помощи.