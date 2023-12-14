Путин рассказал об условиях для улучшения отношений с США
США должны научиться уважать других для того, чтобы Россия восстановила с ними отношения, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет трансляцию.
«Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы», — сказал президент, отвечая на вопрос о сроках нормализации отношений между двумя странами.
По словам Путина, пока таких условий нет, но Москва готова к восстановлению прежнего уровня двустороннего диалога. Он также отметил, что Вашингтону мешает имперская политика, которая продиктована американским «общественным сознанием».
В отношениях Москвы и Вашингтона произошло резкое ухудшение после начала российской военной операции. В ответ на нее США и другие западные страны ввели санкции вдобавок к тем, что действовали с момента присоединения Крыма в 2014 году. Кроме того, Вашингтон поставляет вооружение и военную технику Украине, что неоднократно вызывало недовольство Москвы. 12 декабря президент США Джо Байден одобрил передачу Киеву 53-го с 2021 года транша военной помощи.
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