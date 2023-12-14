Началась прямая линия и пресс-конференция Путина

В Гостином дворе в Москве началась прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина, где он будет отвечать на вопросы граждан и журналистов. Трансляцию ведет РБК.

Прием вопросов от россиян начался 1 декабря и будет идти до начала трансляции программы. Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» модерируют пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также журналисты «Первого канала» и телеканала «Россия-1» Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Песков сообщил 8 декабря, что Путин начал просматривать вопросы к мероприятию. Пресс-секретарь добавил, что количество обращений в программу превысило 600 тыс. По его словам, часть вопросов касается военной операции на Украине и международной обстановки.

В 2022 году Путин не проводил ежегодную большую пресс-конференцию, как и прямую линию. Тогда он лишь встретился с пулом журналистов, работающих на его мероприятиях, и ответил на их вопросы.