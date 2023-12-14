Эксперты увидели рост минимальной месячной корзины продуктов на 5,3%

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Cтоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека в ноябре составила 5,8 тыс. руб., что на 5,3% выше прошлогоднего показателя, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».



«Набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5 803,4 руб.», — говорится в сообщении. При расчетах учитывались 33 продукта, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, хлеб, овощи.

В Москве минимальная продуктовая корзина стоит 6,9 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 6,4 тыс. руб.

Наиболее высокий показатель наблюдается на Чукотке (15,2 тыс. руб.) и в Магаданской области (10,3 тыс. руб.). Дешевле всего продукты стоят в Белгородской области (4,78 тыс. руб.) и в Мордовии (4,79 тыс. руб.).

По данным Росстата, в ноябре этого года индекс потребительских цен составил 107,48% по сравнению с ноябрем 2022 года. Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 25 субъектах страны. В Москве цены за месяц выросли на 1,4%, Санкт-Петербурге — на 0,8% (с начала 2023 года прирост цен составил 7 и 5,7% соответственно).

В конце 2023 года подорожали некоторые категории товаров, включая куриные яйца. По данным Росстата, в октябре яйца выросли в цене в 18 регионах России на 1,5–10,0%, в 52 субъектах — на 10,1–20,0%, в 14 субъектах страны — на 20,1–39,9%. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5%.

Источники РБК в розничных сетях заявили, что причина подорожания на стороне производителей и связана с превышением спроса над предложением.

Для стабилизации цен на яйца правительство России обнулит ввозную пошлину на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года, сейчас она составляет 15% от стоимости продукции. В Минсельхозе назвали это решение оперативной мерой, чтобы насытить внутренний рынок товаром.

Помимо яиц в России выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе огурцы, помидоры, виноград, чеснок, зелень свежую, капусту белокочанную, груши, бананы и яблоки. Также подорожали окорочка куриные, печень говяжья, горох и фасоль, мясо индейки, фарш мясной, филе сельди соленое, масло оливковое, консервы томатные, масло сливочное, хлеб, рис шлифованный.