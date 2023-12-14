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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Власти Израиля решили не отправлять главу «Моссада» на переговоры в Катар

В Израиле решили не отправлять главу «Моссада» в Катар на переговоры о пленных
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Дэвид&nbsp;Барни
Дэвид Барни (Фото: Wikimedia Commons)

Правительство Израиля решило не направлять главу «Моссада» Дэвида Барни в Катар для переговоров о заложниках ХАМАС в секторе Газа, сообщил «13-й канал израильского телевидения» со ссылкой на источник среди чиновников.

По данным телеканала, глава «Моссада» предложил направить его в Катар вместе с генерал-майором Ницаном Алоном, который командует разведывательной деятельностью в области пленных и пропавших без вести, чтобы начать новые переговоры об освобождении людей. Однако военный кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху решил не проводить такую поездку.

Как рассказал источник канала, Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант считают, что Израилю «следует дождаться сигнала ХАМАС о том, что он заинтересован в новой сделке после военного давления». «В данный момент мы не собираемся в Катар, <...> мы выслушаем предложения, если они поступят», — сказал собеседник телеканала.

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О решении израильских властей не отправлять главу «Моссада» в Катар также сообщил источник CNN, знакомый с ходом обсуждения возможного визита.

Группа родственников похищенных и пропавших без вести заявила, что «семьи были шокированы сообщением об отклонении просьбы главы «Моссада» начать переговоры об освобождении заложников», передает The Times of Israel. Они потребовали «немедленных объяснений от премьер-министра и членов кабинета министров и выхода из тупика в переговорах».

По последним данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в секторе Газа остаются около 115 живых заложников, погибли 20 человек.

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Теги
Израиль Катар Моссад заложники
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