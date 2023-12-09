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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле сообщили о гибели взятого ХАМАС в заложники мужчины

В секторе Газа погиб попавший в плен ХАМАС в первый день войны 25-летний студент
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Житель кибуца Беери 25-летний Шахар Барух, который с начала войны Израиля и ХАМАС находился в плену у боевиков, погиб в секторе Газа, передает The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Шахар Барух был студентом инженерного факультета Университета Бен-Гуриона. 7 октября, в первый день войны, он был вместе со своей бабушкой Геулой Бачар и 20-летним братом Иданом Барухом, солдатом образовательного корпуса ЦАХАЛ.

Во время нападения в доме Баруха произошел пожар, брат и бабушка покинули здание, а Шахар вернулся в дом за ингалятором для Идана. В итоге брат и бабушка Шахара были убиты боевиками ХАМАС, а его самого взяли в заложники.

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С 24 ноября по 1 декабря в секторе Газа действовал режим прекращения огня, во время которого проходил обмен пленными. Изначально перемирие было заключено на четыре дня, но впоследствии оно не раз продлевалось: израильские власти согласились продлевать его на 24 часа за десять каждых освобожденных заложников. Израильская сторона в рамках соглашения освобождала из тюрем палестинских заключенных — женщин и детей.

1 декабря Израиль возобновил бои, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия. На следующий день группировка заявила, что освободила всех женщин и детей, которых удерживала в секторе Газа. При этом министр обороны Израиля Йоав Галант до этого утверждал, что боевики отказались освободить из плена 17 детей и женщин.

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Теги
заложники Израиль сектор Газа ХАМАС
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