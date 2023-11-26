Калужский губернатор сообщил об отсутствии пострадавших при атаке дронов
Российские силы ПВО сбили беспилотники над территорией Дзержинского и Жуковского районов Калужской области, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.
В ночь на 26 ноября российское Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников в Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях. Четыре из них сбили в Брянской области, писал глава региона Александр Богомаз. В Подмосковье беспилотники сбили над Наро-Фоминском, который расположен на юго-западе области, а также над Подольском, Одинцовским и Раменским городскими округами. В Тульской области уничтожили два беспилотника, один из них врезался в жилой дом в Туле.
Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины после начала военной операции. С октября 2022 года в них действуют разные уровни реагирования. Так, в Тульской, Калужской и Московской областях введен уровень повышенной готовности, а в Брянской области — средний уровень реагирования.
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