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Выборы президента США ,  
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Рамасвами призвал пообещать России, что Украина не войдет в НАТО

Вивек Рамасвами призвал пообещать России, что Украина не войдет в НАТО
Сюжет
Выборы президента США

США должны пообещать России, что Украина не войдет в НАТО, заявил претендент на номинацию на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами на встрече с избирателями, организованной телеканалом CNN. Фрагмент выступления опубликован в его аккаунте Х (ранее — Twitter).

«Я думаю, что мы тратим $200 млрд из денег налогоплательщиков, которые лучше было бы использовать для защиты наших собственных границ. Но еще хуже, что это увеличивает риск третьей мировой войны, потому что это еще больше толкает Россию в руки Китая», — заявил он.

Рамасвами назвал «разумной сделкой» сохранение суверенитета Украины с «некоторыми территориальными уступками» в виде русскоговорящих регионов, а также «твердое обязательство», что НАТО не примет Украину в альянс.

Он неоднократно называл китайско-российский союз «угрозой номер один» для США. Президент России Владимир Путин, комментируя заявления о том, что Вашингтону нужно готовиться к войне на два фронта, с Россией и Китаем, опровергал намерения создать военно-политический союз с Пекином.

Зеленский не исключил, что Украина не вступит в НАТО
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Украина не является членом НАТО, однако стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. С июня 2020 года страна имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями, однако это не подразумевает упрощенное вступление в альянс и обязательное будущее членство в нем. Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября высказал сомнения, что Украина когда-либо станет членом НАТО.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Гарантии невступления Украины в военный блок были одним из главных требований, которые Россия выдвигала перед началом военной операции.

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