FT узнала о риске срыва выделения €50 млрд Украине из-за усиления правых

Выделение Украине обещанных Евросоюзом €50 млрд может сорваться из-за финансового кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых в Европе, пишет FT. Москва называла финансовую помощь Киеву «вваливанием денег в черную дыру»

Агитационный билборд нидерландской Партии свободы Герта Вилдерса (Фото: Yves Herman / Reuters)

В Евросоюзе продолжаются споры вокруг выделения Украине €50 млрд финансовой помощи, обещанных несколькими месяцами ранее. Основными препятствиями для согласования пакета является позиция Венгрии, финансовый кризис в Германии и усиление ультраправых, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, участвовавших в переговорах, члены ЕС все еще далеки от достижения соглашения по Украине. Усилия ЕС по достижению компромисса затрудняются победой крайне правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах и недавним решением немецкого суда об ограничении заимствований правительства. «Соглашение будет очень, очень трудным», — сказал FT высокопоставленный еврочиновник.

Партия свободыво главе с Вилдерсом победила на выборах в палату представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов 1 декабря. Ранее политик выступал за отказ от санкций в отношении России и против передачи Украине истребителей F-16. PVV также голосовала против поставок оружия Киеву.

Как отмечает FT, неспособность ЕС одобрить долгосрочное финансирование Украины, включающее выделение €20 млрд для закупок оружия, «станет ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада». Газета напоминает, что большая часть из обещанных ЕС средств предназначена для сохранения платежеспособности Киева до 2027 года.

Вместе с этим некоторые из опрошенных FT чиновников заявили, что переговоры ЕС по бюджету всегда были трудными, но компромисс все еще возможен. «Я думаю, что мрачность и мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличены. Мы не намерены допускать, чтобы Украина испытала суверенный дефолт», — заявил один из чиновников.

Ранее о том, что ЕС уже в декабре может столкнуться с серьезным политическим кризисом, когда, как ожидается, лидеры ЕС должны будут принять «историческое решение» о вступлении Украины в блок, а также о выделении Киеву €50 млрд помощи, писало Politico. Причиной этого кризиса издание называло Венгрию, чья политика в последние годы шла вразрез с единой политикой ЕС, и чей премьер-министр Виктор Орбан неоднократно выступал против помощи Украине.

Как отмечает издание, сегодня в ЕС нет таких «миротворцев», как экс-канцлер Германии Ангела Меркель, а ожидаемое возвращение к власти в Польше Дональда Туска только повысит статус Орбана «как одинокого и непокорного». «Не осталось никого, кто мог бы образумить Орбана. Сейчас он подрывает ЕС изнутри», — сказал представитель ЕС.

Другой представитель ЕС также указал на усиление ультраправых в Европе и не исключил победы экс-президента США Дональда Трампа на следующих выборах в США. «Орбан играет в долгую игру. Вместе с Вилдерсом, еще одним или двумя ультраправыми лидерами в Европе и потенциальным возвращением Трампа он вскоре может оказаться в меньшей изоляции, чем мы все думаем», — сказал чиновник.

Доля граждан Евросоюза, которые поддерживают финансовую и военную помощь Украине, снизилась с начала боевых действий, показывает недавний опрос Eurobarometer (проводится Еврокомиссией).



Так, общая поддержка предоставления военной помощи Украине упала с 67% в апреле 2022 года до 48% в августе 2023-го, а доля тех, кто против передачи оружия и техники Киеву, выросла с 26 до 34% в тот же период, писал The Newsweek.



Опрос также показал, что доля граждан ЕС, полностью поддерживающих санкции против России, снизилась до 46% в августе 2023 года с 55% в апреле 2022-го.

Москва выступает против выделения Украине средств, которые можно будет направить на военные нужды. Кредиты Киеву со стороны международных институтов российские власти называли «вваливанием денег в черную дыру».