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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении цехов сбора и ремонта украинских дронов

Минобороны: российские военные уничтожили цеха сбора и ремонта украинских дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Российские военные уничтожили цеха сбора и ремонта украинских беспилотников, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены три украинских склада боеприпасов и склад горючего, радиолокационная станция 79К6 «Пеликан», живая сила и военная техника украинской армии в 118 районах, добавили в ведомстве.

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Накануне, 12 декабря, Минобороны докладывало об ударах по двум складам с оружием Вооруженных сил Украины, расположенных в Херсонской области. По данным ведомства, склады находились у села Чернобаевка. В целом за те прошедшие сутки на херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля, отметили в российском Минобороны.

Теги
Минобороны беспилотники дроны Украина ВСУ
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