Пашинян предложил Азербайджану полный обмен заключенными

Армения хочет обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных по принципу «всех на всех», придав этому вопросу исключительно гуманитарный характер, заявил Пашинян

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Армения готова обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных по принципу «всех на всех». Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе прямой линии с гражданами.

«Мы выразили готовность обменять осужденных в Армении азербайджанцев на наших пленных по принципу «всех на всех», придав этой проблеме исключительно гуманитарный характер», — сказал он (цитата по Armenia Today).

По его словам, Ереван продолжает работу по этому вопросу. Пашинян напомнил, что Армения обращалась в Международный суд ООН и другие международные инстанции, которые в ряде случаев приняли решения о «применении безотлагательных мер».

Однако он не смог назвать эту работу удовлетворительной, так как многие армянские пленные до сих пор не были освобождены.

В предыдущий раз Пашинян говорил о готовности к переговорам и об обмене заключенными 18 ноября. Тогда он сказал, что Армения и Азербайджан «до сих пор говорят на разных дипломатических языках».

Как передает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на данные армянских правозащитников, в Азербайджане после военных действий 2020 года находятся в плену не менее 113 армян.

Еще в апреле Пашинян отмечал, что, пока армянские военнопленные не возвращены домой, правительство Армении не может считать свои задачи выполненными.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2021 году говорил, что Баку вернул всех армянских военнопленных, а оставшиеся 60 человек не попадают под эту категорию. По его словам, они совершали атаки как на азербайджанских военнослужащих, так и на мирных граждан.

«Когда их пытаются назвать военнопленными, думаю, что сознательно искажают суть вопроса. <...> Военнопленные, которые были у нас, мы их всех вернули. <...> Эти люди в эту категорию не попадают. Это террористы и диверсанты. И любая спекуляция со стороны Армении либо же каких-то стран неуместна», — отметил он.

9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан подписали соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны обязались обменяться пленными и телами погибших. Баку в сентябре 2023 года провел новую военную операцию, в результате которой взял регион под свой контроль. Ереван утверждал, что армия Армении участия в боевых действиях не принимала.