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Политика ,  
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Пашинян предложил Азербайджану полный обмен заключенными

Пашинян: Ереван готов обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных
Армения хочет обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных по принципу «всех на всех», придав этому вопросу исключительно гуманитарный характер, заявил Пашинян
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Армения готова обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных по принципу «всех на всех». Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе прямой линии с гражданами.

«Мы выразили готовность обменять осужденных в Армении азербайджанцев на наших пленных по принципу «всех на всех», придав этой проблеме исключительно гуманитарный характер», — сказал он (цитата по Armenia Today).

По его словам, Ереван продолжает работу по этому вопросу. Пашинян напомнил, что Армения обращалась в Международный суд ООН и другие международные инстанции, которые в ряде случаев приняли решения о «применении безотлагательных мер».

Однако он не смог назвать эту работу удовлетворительной, так как многие армянские пленные до сих пор не были освобождены.

В предыдущий раз Пашинян говорил о готовности к переговорам и об обмене заключенными 18 ноября. Тогда он сказал, что Армения и Азербайджан «до сих пор говорят на разных дипломатических языках».

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Никол Пашинян (справа)

Как передает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на данные армянских правозащитников, в Азербайджане после военных действий 2020 года находятся в плену не менее 113 армян.

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Еще в апреле Пашинян отмечал, что, пока армянские военнопленные не возвращены домой, правительство Армении не может считать свои задачи выполненными.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2021 году говорил, что Баку вернул всех армянских военнопленных, а оставшиеся 60 человек не попадают под эту категорию. По его словам, они совершали атаки как на азербайджанских военнослужащих, так и на мирных граждан.

«Когда их пытаются назвать военнопленными, думаю, что сознательно искажают суть вопроса. <...> Военнопленные, которые были у нас, мы их всех вернули. <...> Эти люди в эту категорию не попадают. Это террористы и диверсанты. И любая спекуляция со стороны Армении либо же каких-то стран неуместна», — отметил он.

9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан подписали соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны обязались обменяться пленными и телами погибших. Баку в сентябре 2023 года провел новую военную операцию, в результате которой взял регион под свой контроль. Ереван утверждал, что армия Армении участия в боевых действиях не принимала.

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Никол Пашинян Армения Азербайджан пленные осужденные обмен

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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