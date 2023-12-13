Синоптик Вильфанд предупредил о потеплении в Москве в конце недели
В воскресенье температура в Москве поднимется до нуля градусов, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Ночь на воскресенье еще холодная, минус 5–10 градусов, а во второй половине дня уже юго-западные ветры принесут очень теплый воздух. Во второй половине дня в воскресенье температура будет около нулевой отметки», — заявил он.
По словам синоптика, до субботы в Москве будет стоять «вполне зимняя погода», когда ночью температура будет находиться на уровне минус 5–10 градусов, а днем — на отметке минус 4–8 градусов. В пятницу с юга в столицу придет циклон, который будет характеризоваться мощными порывами ветра, сильным снегопадом, метелью. Дальнейшее его движение приведет к тому, что воздух в Москву будет поступать из южной части Атлантического океана и частично из восточных акваторий Средиземного моря, результатом чего станет «существенное повышение температуры».
В начале следующей недели температура будет колебаться от минус 3 градусов ночью до небольших плюсовых значений днем (2 градуса). Во вторник из-за плюсовой температуры выпавший в пятницу снег начнет таять, что приведет к сильному гололеду, также ожидается дождь, отметил Вильфанд.
В конце рабочей недели в Москве ожидается приход циклона «Ваня», движущегося с Балкан. Его центр сформируется над Молдавией и доберется до столицы России к пятнице. Из-за него в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков, в результате чего столичные сугробы вырастут до полуметра.
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