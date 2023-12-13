Лавров заявил о «новой мантре» США после провала контрнаступления ВСУ

Лавров: в США после краха надежд на наступление ВСУ завели новую мантру

Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

У США новая мантра — не дать президенту Владимиру Путину победить на Украине, чтобы Россия не завоевала страны НАТО, заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили <...> новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в таком случае Соединенным Штатам не удастся «отсидеться».

Министр добавил, что суть подходов американских властей не поменялась: «заставить своих киевских клиентов умирать и умирать ради интересов хозяев за океаном», чтобы подорвать развитие России. Лавров отметил, что недоброжелателям Москвы «нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась».

6 декабря президент США Джо Байден выступил с обращением к конгрессу, заявив, что «мы не можем позволить Путину победить».

В Кремле это назвали демонизацией. «Они занимаются неприкрытой демонизацией нашей страны, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.