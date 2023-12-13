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Военная операция на Украине ,  
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На Украине священнику выдали повестку за слова «раб Божий»

Львовскому священнику выдали повестку за слова «раб Божий» на похоронах военного
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: lviv1256 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: lviv1256 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Священнику из Львовской области Украины выдали повестку на воинскую службу из-за слов «раб Божий», которые он произнес на похоронах военного, сообщает издание «Страна.ua».

По словам военкома, который выдал священнику повестку, у него личная неприязнь к нему после похорон его сына, когда тот назвал его не по званию, а «рабом Божьим». Позже он заявил, что загрузит священнослужителя «как собаку», если он не явится в территориальный центр комплектования.

Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что мобилизационный процесс «не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день проводимой Россией военной операции, тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

9 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мобилизация в стране будет сложной. Подоляк добавил, что Украина готовит новую программу по работе с людьми, «которые не очень понимают, что такое война и к чему она может привести».

Теги
Украина Львовская область священник мобилизация
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