На Украине священнику выдали повестку за слова «раб Божий»

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Священнику из Львовской области Украины выдали повестку на воинскую службу из-за слов «раб Божий», которые он произнес на похоронах военного, сообщает издание «Страна.ua».

По словам военкома, который выдал священнику повестку, у него личная неприязнь к нему после похорон его сына, когда тот назвал его не по званию, а «рабом Божьим». Позже он заявил, что загрузит священнослужителя «как собаку», если он не явится в территориальный центр комплектования.

Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что мобилизационный процесс «не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов».

Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день проводимой Россией военной операции, тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

9 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мобилизация в стране будет сложной. Подоляк добавил, что Украина готовит новую программу по работе с людьми, «которые не очень понимают, что такое война и к чему она может привести».