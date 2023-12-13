ГА ООН приняла резолюцию по Палестине без поправки США об осуждении ХАМАС

ГА ООН приняла резолюцию по Палестине без поправки США об осуждении ХАМАС

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала против поправки США к предложенной Египтом и Мавританией резолюции по Палестине. Поправка предполагала включение в документ положения с осуждением действий палестинской группировки ХАМАС.

Поправку с осуждением атаки движения поддержали 84 страны, 62 высказались против, еще 25 государств воздержались от голосования. Для ее одобрения требовалось две трети голосов.

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