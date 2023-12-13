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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ГА ООН приняла резолюцию по Палестине без поправки США об осуждении ХАМАС

ГА ООН приняла резолюцию по Палестине без поправки США об осуждении ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала против поправки США к предложенной Египтом и Мавританией резолюции по Палестине. Поправка предполагала включение в документ положения с осуждением действий палестинской группировки ХАМАС.

Поправку с осуждением атаки движения поддержали 84 страны, 62 высказались против, еще 25 государств воздержались от голосования. Для ее одобрения требовалось две трети голосов.

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Теги
сектор Газа ХАМАС США поправка
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